ليبيا – قال الكاتب والمحلل السياسي عبد الله الكبير إن تأجيل الانتخابات بات حتميًا، وستعمل بعض الأطراف داخل وخارج البرلمان على تشكيل حكومة جديدة، لكن هذه المحاولات لن يكتب لها النجاح.

الكبير وفي تصريح لموقع “عربي 21” القطري أضاف: “مغامرة وزير الداخلية السابق فتحي باشاآغا برصيده من التأييد في المنطقة الغربية وزيارته لخليفة حفتر في بنغازي تقع في إطار مساعيه أن يكون على رأس هذه الحكومة”.

واستدرك بالقول: “من غير المتوقع أن تكلل هذه المحاولات بالنجاح (تغيير الحكومة) إذ لا بد من توافق دولي أولًا، واكتمال النصاب في مجلس النواب وهذا بعيد الاحتمال”.

وأعتقد الكبير أن هذه السلطة باقية حتى يتم فصل الصراع بالانتخابات، ونترقب الموقف الدولي والأمريكي تحديدا بشأن السيناريوهات القادمة في الخطة التي ينتظر أن تطرحها مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز.