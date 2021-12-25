ليبيا – قال مدير إدارة التوجيه المعنوي اللواء خالد المحجوب الجمعة إنه سيتم تسليم مقر المعهد العالي للمهن الشاملة بمدينة سبها الذي كان معسكر للكتيبة 116 لإدارة التعليم العالي والجامعات لاستئناف الدراسة.

اللواء المحجوب، وفي منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي” فيس بوك”، أضاف: “بناء على تعليمات القيادة العامة سيتم يوم السبت الموافق 25 ديسمبر على تمام الساعة 12 ظهرا تسليم مقر المعهد العالي للمهن الشاملة معسكر الكتيبة 116 سابقًا لإدارة التعليم العالي والجامعات، لاستئناف الدراسة به بعد توقف دام لأكتر من خمس سنوات”.