ليبيا – باشر رئيس النيابة بمكتب النائب العام إجراءات التحقيق حيال التصرفات الإدارية والقانونية التي أجراها مدير مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المنشأ بموجب قرار المجلس الرئاسي ذي الرقم 1479 لسنة 2019.

وبحسب مكتب إعلام النائب العام، أسفرت إجراءات فحص المعاملات الإدارية والمالية؛ وسماع شهادة كل من أمكن الحصول منه على إيضاحات بشأن تلك المعاملات عن إثبات عدم تحري مدير المكتب للمشروعية وتنكبه عن تحقيق الصالح العام باتخاذه أنشطة غريبة عن غرض المكتب؛ وعلى الأخص قيامه بإبرام عقود مع شركات تنشط في مجال تتبع الأموال وأخرى تختص بتمويل هذا التتبع وصرح لها بطلب الاطلاع على الحسابات المصرفية العائدة إلى الدولة الليبية بالمخالفة للتشريعات الناظمة لإجراءات تعاقد جهة الإدارة، ودون علم السلطات الثلاث في الدولة.

وانتهت النيابة العامة عقب استجوابه إلى الأمر بحبسه احتياطيًا لارتكابه جريمة الاضرار بالمصلحة العامة وإساءة ممارسة الوظيفة لأجل تحقيق نفع للغير.