اليابان – نجحت شركة Mitsubishi Heavy Industries اليابانية بإطلاق قمر صناعي تابع لشركة الاتصالات البريطانية Inmarsat.

وأشارت وسائل إعلام يابانية إلى أن القمر أطلق إلى مدارات الأرض يوم الأربعاء 22 ديسمبر الجاري، وعلى متن صاروخ ياباني الصنع من نوع H-2A، وجرت عملية الإطلاق من قاعدة “تانيغاشيما” في ولاية “كاغوشيما” الواقعة جنوب غرب اليابان.

وكان من المخطط أن يطلق الصاروخ مع القمر في 21 ديسمبر الجاري لكن العملية أجلت إلى اليوم التالي بسبب سوء الأحوال الجوية في منطقة قاعدة الإطلاق، وفي 22 ديسمبر أطلق الصاروخ بعد ساعة أيضا من الموعد المحدد لكنه نجح في وضع القمر في مداره المحدد.

وتبلغ كتلة قمر Inmarsat نحو 5.4 طن، ويصل طول ألواح الطاقة الشمسية المزود بها بعد أن تفرد على مصراعيها إلى 47 م، ويفترض أن يعمل هذا القمر عدة سنوات في مدار يبعد عن الأرض نحو 36 ألف كلم.

وأصبحت عملية الإطلاق التي نفذت يوم الأربعاء خامس عملية إطلاق تستخدم فيها اليابان صواريخ H-2A لإرسال الأقمار والمركبات الفضائية إلى مدارات الأرض.

المصدر: فيستي