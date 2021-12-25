الخرطوم – انطلقت مظاهرات بالعاصمة السودانية الخرطوم ومدن أخرى، السبت، مطالبة بالحكم المدني الديمقراطي، ورافضة للاتفاق السياسي بين رئيسي مجلسي السيادة عبدالفتاح البرهان والوزراء عبدالله حمدوك.

ووفق مراسل الأناضول وشهود عيان، خرجت مظاهرات بمنطقة الشجرة والديم جنوبي الخرطوم، متوجهة نحو القصر الرئاسي بالعاصمة.

وردد المشاركون هتافات منها “مدنية أنتِ أساس”، كما حملوا الأعلام الوطنية ولافتات كتب على بعضها “الثورة ثورة شعب.. السلطة سلطة شعب”.

وحسب شهود عيان، خرجت مظاهرة بمدينة عطبرة بولاية نهر النيل (شمال)، وحمل المشاركون لافتات مكتوب عليها “يا (إما) سلطة مدنية.. يا (وإما) ثورة أبدية”، و” الثورة مستمرة.. والردة مستحيلة”.

كما خرج محتجون في مدينة مدني مركز ولاية الجزيرة (وسط) يحملون الأعلام الوطنية، حسب الشهود.

الأناضول