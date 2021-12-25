ألمانيا – دخل نادي بايرن ميونيخ دائرة المنافسة على ضم البرازيلي رافينيا، لاعب فريق ليدز يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، الذي يحظى باهتمام نادي ليفربول أيضا.

وقالت شبكة “TNT Sports”، إن نادي بايرن ميونيخ يرغب في الحصول على خدمات رافينيا، الذي قد يغادر ليدز يونايتد في يناير المقابل، مقابل 50 مليون يورو.

وأكد المصدر أن العملاق البافاري اقترب من التوصل لاتفاق مع الجناح البرازيلي، للانتقال إلى صفوفه في الميركاتو الشتوي القادم.

ومن المتوقع أن يحصل نادي أفاي البرازيلي على 3% من قيمة صفقة انتقال رافينيا لأي ناد مستقبلا، وذلك نظير رعايته قبل أن يبدأ مسيرته الاحترافية.

ولفت رافينيا (25 عاما) الأنظار إليه هذا الموسم، بعد أن سجل 8 أهداف في الدوري الانجليزي الممتاز “البريميرليغ” خلال 16 مباراة خاضها مع ليدز يونايتد حتى الآن.

المصدر: وكالات