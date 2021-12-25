روسيا – في خطوة غير مسبوقة، قضت محكمة في موسكو امس الجمعة بفرض غرامة مالية تتجاوز إجمالا تسعة مليارات روبل على شركتي “غوغل” و”فيسبوك” الأمريكيتين.

وأكدت هيئة الرقابة الفيدرالية الروسية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (“روس كوم نادزور”) أن محكمة الصلح في منطقة تاغانسكي في موسكو فرضت على “غوغل” و”فيسبوك” (التي غيرت اسمها مؤخرا إلى Meta Platforms) غرامة مالية بقيمة 7.22 مليار روبل و1.99 مليار روبل على التوالي (أي أكثر من 98 مليون دولار وأكثر من 27 مليون دولار على التوالي)، بناء على مبيعاتهما السنوية.

وجاء هذان الحكمان اللذان يعدان الأولان من نوعهما في تاريخ روسيا بتهمة “مخالفة الشركتين الأمريكيتين بشكل متكرر معايير تقييد الوصول إلى المواد غير القانونية” على منصاتهما في الإنترنت.

ولفتت الهيئة إلى أن “غوغل” و”فيسبوك” تجاهلتا مطالبها المتكررة لحذف مواد متعددة:

– تزرع التفرقة الدينية وتهين مشاعر المؤمنين وتستهدف تقسيم الدولة الروسية متعددة القوميات والأديان،

تضم معطيات مغلوطة بشأن قضايا ذات أهمية اجتماعية كبيرة،

تضم التحريض على اللامبالاة إزاء حياة وصحة القاصرين،

تحرض رؤى وإيديولوجيا منظومات متطرفة وإرهابية وتضم علامات تمجيد إرهابيين،

تضم إرشادات بشأن إنتاج متفجرات.

وشددت “روس كوم نادزور” على أن هذه المواد تشكل جزءا صغيرا فقط من المواد المخالفة للقانون الروسية المنشورة من قبل “غوغل” و”فيسبوك”، لافتة إلى إجمالي الغرامات المفروضة من قبل القضاء الروسي على الشركتين بلغت منذ مطلع العام الجاري 51.1 مليار روبل (أكثر من 693 مليون دولار) و83 مليار روبل (أكثر من مليار و127 مليون دولار).

وأشارت الهيئة إلى أن “غوغل” و”فيسبوك” لم تلبيا بعد مطالب روسيا لحذف 2.6 ألف وألفي مادة على التوالي، مرجحة أن الشركتين قد تواجهان المزيد من الغرامات المبنية على مبيعاتهما السنوية على هذه الخلفية.

المصدر: RT