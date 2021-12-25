ليبيا – أكد عضو ملتقى الحوار معضو لجنة الحوار السياسي محمد بوسنينة خلال لقائه المستشارة ستيفاني وليامز على ضرورة فتح الدائرة الدستورية المعطلة للفصل بين المؤسسات ولتكريس مبدأ سيادة القانون.

بوسنينة وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” الخميس قال إنه اقترح على الحضور ضرورة الدفع نحو خروج المرتزقة من جميع أنحاء البلاد.

وطلب من المستشارة ستيفاني إفساح المجال لأعضاء هيئة صياغة الدستور لتوضيح وجهة نظرهم كونهم جهة منتخبة، فهم أولى بالشورى والمشورة من غيرهم فيما يخصهم.

وأضاف أن المستشارة ستيفاني أكدت نيتها عقد جلسة عبر الدائرة الافتراضية مع أعضاء الحوار وتفعيل الملتقى من جديد، على أن تكون جلستهم قبل الموعد المحدد من النواب لعقد جلستهم في 27 ديسمبر الحالي.

ونوه إلى أن ستيفاني وليامز أشارت في معرض ردها على بعض النواب إلى أن تشكيل الحكومة من النواب، إن حدث، فإنه يجب، بمقتضى الاتفاق السياسي، التشاور مع مجلس الدولة مع ضرورة توفر الأغلبية الموصوفة 120صوتًا مؤكدة عزمها حضور الجلسة لو حدث ذلك.

وشدد بوسنية على إصدار القاعدة الدستورية المنظمة للسلطات الثلاث والمقررة في الدستور المنجز من الهيئة التأسيسية إذا لم يمكن الاستفتاء على الدستور.

كما طالب تشكيل لجنة تحقيق في سجل الناخبين الذي أصبح محل شبهة تزوير كبيرة، واعتماد وسائل مراقبة انتخابات صارمة، وإقالة مجلس المفوضية إذا تبين وجود تزوير في السجل.

بوسنينة رأى أن يمكن الإبقاء على الحكومة الحالية مع إلزامها بترشيد الإنفاق وفق قانون الميزانية.