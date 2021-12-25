ليبيا – قالت عضو ملتقى الحوار السياسي آمال بوقعيقيص إن نظم الحوكمة تنص أنه يترتب على حجب الثقة استقالة الحكومة.

بوقعيقيص أشارت في تدوينه لها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى أنه ومع كامل الاحترام لمجتمع الكبار الدولي فإن ترميم الحكومة هو شأن داخلي مع الحفاظ عليها حكومة وحدة وطنية برئيس جديد ونائبين.

وأعربت عن تمنياتها من المجتمع الدولي ترك مساحة لليبيين ليتدبروا أمرهم ضمن إطار مؤسسات خارطة الطريق.

وتابعت”وأقترح عليهم مع كامل التقدير الكف عن تكرار متلازمة (معاقبة المعرقلين ) في كل بيان فلقد أصبحت كوميديا سوداء يتندر بها الليبيون في عز خذلانهم”.