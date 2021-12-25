تسارع التضخم في الكويت إلى 4.09 بالمئة خلال سبتمبر

تسارع التضخم في الكويت إلى 4.09 بالمئة خلال سبتمبر

الكويت – أظهرت بيانات رسمية، امس تسارع ارتفاع الأرقام القياسية لأسعار المستهلك (التضخم) في الكويت، إلى 4.09 بالمئة في سبتمبر/أيلول الماضي، على أساس سنوي، مقابل 2.90 بالمئة في أغسطس/آب السابق له.

وأفادت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء الكويتية (حكومية)، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك بلغ 122.1 نقطة في سبتمبر الماضي، مقارنة بنحو 117.3 نقطة بالشهر المماثل من 2020.

وبحسب البيانات، ارتفعت أسعار 12 مجموعة، أبرزها مجموعة التعليم بنسبة 18.86 بالمئة، ثم “الأغذية والمشروبات” بنسبة 8.16 بالمئة، تلاها “الكساء وملبوسات القدم” بنسبة 5.98 بالمئة.

وارتفع التضخم الشهري بنسبة 1.33 بالمئة في سبتمبر، مقابل 0.17 بالمئة في الشهر السابق له.

ويشهد الاقتصاد العالمي ارتفاعات قياسية في معدلات التضخم لاسيما في الاقتصادات المتقدمة، وسط تأثيرات لجائحة كورونا وسلالاته المتحورة وتعطل سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الشحن البحري.

ويعكس معدل التضخم (الرقم الذي يقيس تكلفة الحصول على الخدمات والسلع الرئيسية للمستهلكين) تحركات الأسعار ويرصد معدلات الغلاء في الأسواق المختلفة.

الأناضول