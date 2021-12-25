ليبيا – أصدر محمد الحافي رئيس المحكمة العليا ، المجلس الأعلى للقضاء بيانًا حول مستجدات المجلس وتنفيذ قانون تغيير هيكليته وصدوره بالمخالفة وقد تطرق فيه لمسألة الانتخابات .

وأكد الحافي في بيانه الذي تلقت المرصد نسخة منه ادارة مجلس القضاء لمرحلة الطعون باقتدار بعد وضع المجلس لضوابطها تلاها صدور الأحكام التي قال بأنها عنوان الحقيقة .

واستنكر الحافي تعرض القضاء والقضاة للاستهداف و ” التشويه ” لأن الأحكام التي أصدرتها المحاكم تحت مظلة مجلس القضاء لم ترضي الكثير من الأطراف المتصارعة ، وفقًا للبيان .

وأضاف : ” قانون انتخاب الرئيس كلفنا بهمة الفصل في الطعون الانتخابية ووضعنا ضوابط عمل دوائر الطعون ، وُضعنا أمام معضلة أقحم فيها القضاء بالسياسة من بابها الواسع لكن احكام الطعون صدرت بالنهاية ” .

ووفقًا للقانون انتخاب الرئيس ، يتوجب على مفوضية الانتخابات ولزامًا إعلان القوائم النهائية للمرشحين بعد إنتهاء فترة الطعون وصدور الأحكام النهائية من محاكم الإستئناف .

ويطرح عدم إعلان المفوضية للقوائم النهائية تحديات وتساؤلات يقول بعض المراقبين بأنها تمس بسمعتها وحيادها ، إذ أنها ملزمة وبقوة القانون والمحاكم تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة مابعد مرحلة الطعون سواء قضت بإعادة مرشحين أو استبعاد آخرين .

وكانت المفوضية قد أصدرت بيانًا نهاية الأسبوع الماضي تمسكت فيه ضمنيًا بقرارها باستبعاد مرشحين للرئاسة ، وتحدث البيان عن قصور في القوانين الانتخابية تتعلق بالطعون .

إلا أن المفوضية سبق لها وان اطلعت على القوانين منذ مراحل صياغتها بل وأرسلت عدة ملاحظات إلى مجلس النواب للتعديل ليس من بينها مايتعلق بالطعون وقد حصلت على التعديلات المطلوبة مايجعل روايتها اليوم عن ” القصور ” محل جدل .

وكانت محكمة سبها قد أرسلت إخطارًا قضائيًا للمفوضية بشأن صدور وتنفيذ حكم ، ويعد امتناع المفوضية عن تنفيذ الأحكام الصادرة للمرشحين من دوائر الاستئناف ملزمة .

كما أن عدم إعترافها بالاحكام يشكل جريمة واضحة في قانون العقوبات ، بل ويضعها في مواجهة مفتوحة مع الشارع الذي تسلم 2.5 مليون بطاقة انتخابية بعد أن قالت لهم في وقت سابق بأنها ستقبل ترشح الجميع والكلمة النهائية للقضاء .

المرصد – خاص