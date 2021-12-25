صلاح من أغلى لاعبي الدوري الإنجليزي لعام 2021

إنجلترا – تصدر الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول، قائمة أغلى لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مع نهاية عام 2021.

وأعد موقع “ترانسفير ماركت” المختص في الأرقام والإحصاءات، تقريرا بشأن حصاد “البريمير ليغ” هذا العام، ومن ضمنها قائمة أغلى لاعبي الدوري.

واحتل محمد صلاح المركز الأول في القائمة بقيمة تسويقية بلغت 100 مليون يورو، بالتساوي مع كل من الإنجليزي هاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير، والبلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم تشيلسي.

بينما تقاسم البرتغالي برونو فيرنانديز، صانع ألعاب فريق مانشستر يونايتد، والبلجيكي كيفين دي بروين، نجم مانشستر سيتي، المركز الثاني، بقيمة سوقية بلغت 90 مليون يورو لكل منهما.

وتساوى 4 لاعبين دفعة واحدة بقيمة 85 مليون يورو، وهم رحيم سترلينغ، وفيل فودين (مان سيتي)، وجادون سانشو، وماركوس راشفورد (مان يونايتد).

وجاء الإنجليزي ترينت ألكسندر-أرنولد، مدافع ليفربول، في المركز العاشر، بقيمة سوقية بلغت 80 مليون يورو.

بينما اكتفى البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، بالمركز الـ73 في قائمة أغلى لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز، بقيمة 35 مليون يورو، بحكم تقدمه في السن، فهو على عتبة 37 عاما، علما أنه انتقل من يوفنتوس الإيطالي إلى صفوف “الشياطين الحمر” مقابل نحو 15 مليون يورو فقط.

المصدر: “transfermarkt”