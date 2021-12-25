ضغط إسباني على نجم برشلونة الواعد لإجباره على رفض تمثيل المغرب في كأس إفريقيا

ضغط إسباني على نجم برشلونة الواعد لإجباره على رفض تمثيل المغرب في كأس إفريقيا

إسبانيا – كشفت شبكة “بي إن سبورتس”، أن مهاجم نادي برشلونة الواعد، عبد الصمد الزلزولي، يتعرض للضغوط من قبل الاتحاد الإسباني، بعد استدعائه لقائمة منتخب المغرب المشاركة في كأس إفريقيا.

وأوضحت الشبكة نقلا عن مصادرها الخاصة، أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، يضغط على الزلزولي لدفعه إلى عدم تلبية دعوة منتخب المغرب التي وجهت إليه الخميس الماضي، بهدف الاستفادة منه مستقبلا.

وأكد المصدر أيضا، أن الاتحاد الإسباني وعد الزلزولي بدعوته إلى منتخب إسبانيا مستقبلا.

وتألق الزلزولي بشكل لافت مع برشلونة في الأسابيع الماضية، الأمر الذي دفع مدرب منتخب المغرب، البوسني وحيد خاليلوزيتش، لدعوته للمشاركة في بطولة إفريقيا التي تنطلق في الكاميرون مطلع العام الجديد.

ويبلغ الزلزولي من العمر 20 عاما، ولد وترعرع في مدينة بني ملال المغربية، قبل أن يهاجر رفقة أسرته إلى إسبانيا، ليكمل تعليمه ويصقل موهبته هناك.

وهو لاعب دولي في صفوف المنتخب المغربي لأقل من 20 عاما، وانضم لبرشلونة في أغسطس الماضي قادما من إيركوليس الإسباني، مقابل مليوني يورو، ووقع عقدا مع الفريق الكتالوني يمتد لثلاثة أعوام، مع خيار التمديد لموسمين إضافيين.

المصدر: “بي إن سبورتس” + RT