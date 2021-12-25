ليبيا – قال عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء عضو جماعة الإخوان المسلمين محمود عبد العزيز إن الانتخابات لن تحدث وهناك حديث أنها ستؤجل عام والمفوضية العليا للانتخابات لا زالت تصر على عدم مصارحة الشعب الليبي.

عبد العزيز اعتبر خلال استضافته عبر برنامج”بين السطور” الذي يذاع على قناة”التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني وتابعته صحيفة المرصد أن المفوضية لن تجري الانتخابات حتى في يناير القادم وهي فقط تحاول أن تلقي الكرة في ملعب البرلمان.

وتابع:”المفوضية لديها علم أن البطاقات التي حصل فيها تزوير فوق المليون وهذا ما أبلغته بعض الدول للمفوضية والسياسيين الليبيين واستغرب المرشحين للرئاسة فالمفروض الآن إعادة العملية الانتخابية من حيث تسجيل الناخبين لأن السجل مضروب جداً وتقرير المنظمات الدولية التي تتابع الشأن الليبي واضح”.

وأكد على أنه في ظل وجود مجلس النواب الحالي برئاسة عقيلة صالح في المشهد فلن يحدث لليبيا أي خير بحسب قوله.

وفيما يلي النص الكامل:

الغرب له وسائل كثيرة جداً وهو مبدع فيها لإغراء عشاق السلطة والمصابين بشبق السلطة وإغرائهم لينحروا بني قومهم وينحروا أوطانهم، كلنا كنا نقول أن الصخيرات هي السيناريو الليبي للقضاء على فبراير وها نحن نراه وقالوا ما لم تفعله البنادق فعلته جرة قلم ورأينا جرة القلم أين أوصلتنا ولا يريدون أن يأخذوا العبرة من الصخيرات وكل من جروا خلفها وتكلموا فينا نحن لأننا رفضنا الصخيرات الآن يبكون دم وللأسف يكابرون ولا يخرجون للإعلام ويعلنون توبتهم.

أما بشأن زيارة عدد من مرشحي الرئاسة إلى بنغازي فلا أريد أن أدوي كثير لأنه اعتقد أن المحللين تكلموا عنها، مرشحين للرئاسة المفروض صيغة تنافسية بينهم لكن نجدهم جالسين متفقين! الناس إذا تفكر ببساطة تقول لم الشمل! لم الشمل على أي أسس وما القواسم المشتركة التي جمعتهم، المتمرد جفتر هجم على طرابلس والبيوت التي دمرت لم تصان للساعة والناس نازحة! هل الناس هذه استأذنت من أهالي الشهداء وقالت نريد أن نمشي لحفتر؟ فتحي باشاغا عملها في السابق حتى يبعد الحاج صلاح بادي أحضر توقيعات من أهالي الشهداء أن يستمروا في موضوع الصخيرات واخرج منها يا صلاح بادي.

هل سأل أهالي الشهداء وأخذ توقيعاتهم وأمهاتهم وأخواتهم وزوجاتهم؟ الناس المهجرة التي تبقى في العراء شاورتها؟ معيتيق لا أتكلم عليه! هل أتتكم رسالة إيجابية من خليفة حفتر أو غيره أنهم نادمون على ما فعلوه في طرابلس؟ قتلتك ودمرتك دون أي وجه حق وأنت وزير داخلية وموقع على الصخيرات واحد الأسباب الرئيسية فيما نحن فيه! قتل ودماء وتهجير! لكن لأن هناك انتخابات ومؤامرات نجد فتحي باشاغا.

معيتيق لا طعم لا لون لا رائحة، لم أكن أتوقع أن باشاغا يصل به حب السلطة والسعي خلفها إلى أن يتنكر لكل أفعاله وأقواله والدماء التي سالت من يتنكر لدماء وتضحيات قدمت وكان هو سبب فيها ستكون عليه لعنة ولن يوصله الله لمبتغاه.

أنا لا اشك في صدق باشااغا وأتكلم بمنتهى الحياد الآن إما تبينت له أمور من حفتر تقول إنه تغير ويريد ليبيا وانه ممكن أن يكون عنصر إيجابي والدماء والمليارات التي صرفت والأرواح التي زهقت حتى من بنغازي والأبيار ما الذي بان لفتحي باشاغا ليجعله يقوم بهذه الخطوة أو أنه أتته أوامر لا يستطيع مخالفتها.

وأربد أن أعلق على فيديو فتحي باشاغا عندما قال إن حفتر ليس له وجود في الساحة السياسية وأنه انهي نفسه بنفسه، هل قال هذا في ذلك الوقت حتى يظهر لنا أنه رجل المرحلة واليوم انقلب؟ ما الذي يضمن لي ان بالغد لا يلتوي علينا فتحي! سؤال مهم لماذا باشاغا ومعيتيق فقط من المنطقة الغربية الذين ربطوا احذيتهم وذهبوا ليجلسوا مع المتمرد! مترشحين المنطقة الغربية الآخرين ليسوا تريس أو سياسيين؟ لا يوجد عندهم طموح أن يصبحوا رؤساء ليبيا؟ لا اعتقد ذلك بالنسبة لي ليس لها أي حاجة إلا أنهم ذهبوا ليقدموا الولاء والطاعة لكن لماذا؟.

ولو يحكمون بالبلاد سأكون معارض بكل قوة وما أوتيت من أدوات وأنا متأكد ان من يسمعني من أهالي الثوار والجرحى والشهداء هم معي على نفس الخط ومن مصراته الابية، فهم حتى لم يحفظوا كرامتكم، النتيجة قلناها لن يوصلكم الله لأنكم إن تظنوا ان أهالي الشهداء لا يقيمون الثلث الأخير من الليل تكونوا واهمين وان تظنوا الأموال التي تشتروا بها ضعاف نفوس ممكن أن تفعل لكم فأن معمر واللجان الثورية كانوا اشطر منكم. الشعب الليبي أذكى مما تظنون والثوار اثبتوا وإن كانوا ليسوا كثر ومنهم من رجع لأعمالهم.

أما فيما يتعلق بالانتخابات، فهي لن تحدث وهناك حديث أنها ستؤجل عام والمفوضية العليا للانتخابات لا زالت تصر على عدم مصارحة الناس وأنا أهيب بالمفوضية التي اعتقد أنها ستستقيل أنا اقول ان المفوضية لن تجري الانتخابات حتى في يناير القادم هي تحاول أن تلقي الكرة في ملعب البرلمان والأصوات التي عليها شبهات تزوير يقولون 2 مليون ونص والمنظمات الدولية والمفوضية عندها علم أن البطاقات التي حصل فيها تزوير فوق المليون وهذا ما أبلغته بعض الدول للمفوضية والسياسيين الليبيين واستغرب المرشحين للرئاسة فالمفروض الآن إعادة العملية الانتخابية من حيث تسجيل الناخبين لأن السجل مضروب جداً وتقرير المنظمات الدولية التي تتابع الشأن الليبي واضحة واحد المنظمات قالت إن 2 مليون ونص ناخب ليبي هذا مستحيل ومن سابع المستحيلات إن كانت نسبة فقط غير المسجلين وجدوا أنفسهم مسجلين ومن كانوا مسجلين وجدوا أنفسهم مسجلين في دوائر أخرى والموتى هؤلاء عشرات الآلاف! وزارة الخارجية لا تستطيع أن تؤمن كل ليبيا.

عندما طالبنا بنشر جلسة البرلمان والمراسلة التي وجهها النويري لمحمد الحافي قلنا اعرض الفيديو ليعرف الجميع والليبيين أن البرلمان الذي أصدر القانون رقم 11 لسنة 2021 على خلاف ما أقرته الجلسة التي استدل بها، بعض الناس قالوا هل يعقل هذا وقلنا أنه إن كانت عقلية النجع السائدة هذا ما يحدث. البرلمان عقيلة صالح لم يخرج ولا البرلمانين إلا النويري خرج وتحدث في ظل صمت الجميع.

القانون سمعناه ان رئيس المحكمة العليا رئيس للمجلس الأعلى للقضاء ومدير إدارة التفتيش القضائي نائب ومستشار عن كل محكمة استئناف منتخب من الجمعية العمومية والنائب العام! يخرج بالقانون خلاف لهذا وتزوير ليس لها تعريف قانوني إلا أنها تزوير، ماذا سيتخذ من إجراء بالنسبة لي إلا خروج الشعب ما دام الشعب في منازله سيحدث أكثر من ذلك. ولا زلت أقول أن البرلمان وهو موجود ليبيا لن يحدث فيها خير.

وبشأن ملف التعليم فالوضع كارثي، والـ 190 مليون التي استلمها وزير التعليم ليست في حسابه الشخصي واعتقد أنها في حساب وزارة التعليم، ولا أعتقد أن هناك دولة لا زالت تطبع الكتاب في دولة أخرى إلا في ليبيا، نحن لدينا مطابع حديثة تطبع الكتاب المدرسي وكذلك في مصراته فما هذا الفساد المنتشر؟، نعلم أن العام الدراسي يبدأ في شهر 10 ويتم في 6 المفروض الكتب تكون في المخازن في شهر 10 وهذه لا تحتاج وزير يفكر فيها! لكن نحن بدلاً من السير للأمام نذهب للخلف! هل يتأخر تسليم الكتاب ونحن في عام 2021 نحن في عام 2011 لم يتأخر الكتاب المدرسي؟