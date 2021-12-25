ليبيا – قالت عضو هيئة صياغة الدستور نادية عمران إنه على مجلس النواب أخذ العبر مما سبق، فإن تجاهل الواقع السياسي الموجود في ليبيا، وانتهاج سياسة عدم التوافق التي ينتهجها مجلس النواب، لن يفضيا إلى انتخابات بالمطلق.

عمران وفي تصريحات خاصة لموقع “عربي 21” القطري أضافت: “وضع خارطة طريق للمرحلة المقبلة تبدأ باحترام نصوص الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، وبمشاركة الأطراف الفاعلة لتحديد الخطوات القادمة التي ترتكز على التوافق على قاعدة دستورية تصدر استنادًا عليها قوانين انتخابية، وصولًا للانتخابات”، وفق رؤيتها.