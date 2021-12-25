ليبيا – استقبل وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة محمد عون بمكتبه العميد علي الذيب رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية.

اللقاء تناول بحسب المكتب الإعلامي لوزارة النفط والغاز مجريات الأحداث الأخيرة بشأن الإقفالات والاعتصامات في الحقول، واستخدامها كوسيلة ضغط لمطالبهم والأثار السلبية ماديًا وفنيًا الناجمة عن استمرار الإغلاق.

من جانبه، أكد رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية بأن دور الجهاز هو حماية وتأمين الحقول والموانئ النفطية والمنصات البحرية، مستنكرًا ما قامت به هذه المجموعة التي اتخذت مطالبها وحقوقها وسيلة للابتزاز والضغط بالمورد الوحيد للاقتصاد الوطني والضرر يعود على الجميع، وما سيترتب عليها من عجز تام في الإيرادات المالية للدولة والتأثيرات المباشرة على حياة الناس والتي تتمثل في انقطاع التيار الكهربائي بسبب توقف إمدادات الغاز والوقود السائل، وكذلك النقص في المحروقات وغيرها من الآثار السلبية الأخرى لو استمرت هذا الإقفال.

بدوره، أشاد وزير النفط و الغاز بالدور المهم الذي يقوم به جهاز حرس المنشآت النفطية من أجل حماية وتأمين الحقول والموانئ النفطية والمنصات البحرية، منوهًا بأن التبعية الإدارية والمالية للجهاز للمؤسسة الوطنية للنفط والغاز حسب القرارات الصادرة وأخرها قرار المجلس الرئاسي رقم 154 لسنة 2019م. كما يدعو المعتصمين الى تغليب المصلحة العامة وأن يسلكوا الطرق القانونية لتنفيذ مطالبهم وليس من خلال الاعتصامات وقفل المنشآت النفطية.

وفي الختام، أبدى الوزير حرص الوزارة على التعاون المباشر مع جهاز حرس المنشآت النفطية من أجل التغلب على كل العراقيل والمعوقات التي يواجهها الجهاز من الناحية الإدارية والمالية ومطالبة المؤسسة الوطنية للنفط بمعاملة أفراد جهاز حرس المنشآت النفطية حسب القرارات الصادرة بهذا الشأن.

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