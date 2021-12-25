ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 موسى فرج إن أعضاء ملتقى الحوار أكّدوا في اجتماع مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الليبية على ضرورة اختيار مؤسسة تشريعية جديدة تقود البلاد لاستكمال الاستحقاقات الوطنية والدستورية.

فرج وفي تصريح لموقع “عربي 21” القطري اليوم الجمعة، أوضح أن وليامز كشفت أنّ مهمتها هي الدفع بمسارات الحوار السياسي والاقتصادي والعسكري، وضرورة الالتزام بالاتفاق السياسي الليبي وخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار، والتي تهدف إلى إجراء انتخابات برلمانية حرة ونزيهة بناء على قوانين متوافق عليها ومنسجمة مع خارطة الطريق.