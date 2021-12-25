مصر – كشف محمد شاكر، وزير الكهرباء المصري، عن أسعار الكهرباء المتوقعة الخاصة بشحن السيارات الكهربائية، التى من المقرر تطبيقها بدءا من يناير المقبل.

وأوضح شاكر، في تصريحات لصحيفة “اليوم السابع”، أن شحن السيارات الكهربائية حتى 22 كيلووات/ ساعة، تيار متردد، سيكون بتكلفة 169 قرشا لكل كيلووات/ ساعة، بالنسبة للأماكن التي تعفى فيها شركات الشحن من دفع مقابل استخدام المكان. وتبلغ تكلفة الشحن لنفس الكمية بالأماكن التى تلتزم فيها شركات الشحن بدفع مقابل استخدام المكان 186 قرشا لكل كيلووات/ ساعة.

وأشار الوزير المصري إلى أن تكلفة شحن السيارة الكهربائية حتى 50 كيلووات/ ساعة تيار مستمر تبلغ 375 قرشا لكل كيلووات/ ساعة، منوها بأن شحن السيارات الكهربائية من المنزل سيكون بنفس تكلفة أسعار الشرائح المعلنة للقطاع المنزلى وفقا لخطة رفع الدعم حتى يوليو 2025.

المصدر: اليوم السابع