ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 محمد معزب إن ستيفاني وليامز دعت لجنة الـ 75 لاجتماع افتراضي يوم 26 من ديسمبر القادم والبعض من أعضاء مجلس النواب طالبوا تغيير الحكومة لكن هي رفضت ذلك وقالت إن تغير الحكومة يحتاج 120 صوت ومشاورات وتفاهمات مع مجلس الدولة حسب نص الاتفاق السياسي.

معزب أوضح خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا بانوراما” وتابعتها صحيفة المرصد أن المدة القادمة سيكون العمل مركز على الانتخابات والتهيئة للانتخابات القادمة وسيتم معالجة القوانين والأخطاء التي حصلت الفترة الماضية والتي أدت للانسداد.

وأضاف: “العمل الأساسي بالنسبة للبعثة إخراج ليبيا من هذه الأزمة من النواحي الأمنية والسياسية وهي مكلفة بهذا الملف واعتقد أن هناك محاولات حثيثة بالنسبة لبعض من أعضاء مجلس النواب وحتى البعض من رئاسة مجلس النواب محاولة أن اعتبار حكومة الدبيبة انتهت يوم 24 من ديسمبر وبالتالي يجب التفكير في تكليف رئيس حكومة وتشكيل حكومة جديدة وهي ربما تريد أن توضح أن هذه الخطوة ليست في مصلحة سير العملية الانتخابية وخارطة الطريق واضحة أن تستمر الحكومة 18 شهر وتنتهي في شهر 6 القادم حتى لو أقدم مجلس النواب على هذه الخطوة يعتبر مخالف لخارطة الطريق”.

وعن امكانية ملتقى الحوار إخراج خطوط عريضة يستند عليها مجلس النواب في الجلسة المقرر عقدها في 27 ديسمبر أكد على أنه سيتم النقاش في أمور أساسية ومحورية في موضوع الحكومة والانتخابات وغيرها من المواضيع، معتقداً أنها اختارت يوم 26 بعناية وليست عشوائية لتلقي الضوء على مسائل مهمة قبل أن يخطو مجلس النواب خطوات تؤدي لتقسيم الدولة من جديد.

ونوّه إلى أن مجلس الدولة لديه مرونة وتوافق لأقصى درجة ولكن المشكلة أن رئاسة مجلس النواب مصرة أنهم السلطة التشريعية الوحيدة والمخولين بتشكيل الحكومة وهذا غير صحيح بحسب قوله، معتبراً أن تشكيل حكومة الآن في وضع انتخابات هذا مؤشر على عدم الرغبة بإجراء انتخابات فمنطقية الأحداث الصحيحة هي إبقاء الحكومة لحين انهاء العملية الانتخابية.