ليبيا – هنأت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان لها الجمعة قيادة ليبيا وشعبها في الذكرى السبعين لاستقلال بلدهم.

البعثة الأممية و في بيانها الذي تلقت المرصد نسخة منه قالت: إن ذكرى الاستقلال السنوية تأتي في لحظة مفصلية، وليبيا تبذل جهودًا لتحقيق انتقال سلمي من الصراع وعدم الاستقرار عبر انتخابات سلمية وحرة ونزيهة وذات مصداقية.

وعبرت البعثة عن مشاركتها للشعب الليبي في احتفالاته بيوم الاستقلال، مثنيةً على التقدم الكبير الذي تحقق العام الماضي نحو تحقيق السلام والاستقرار.

البعثة الأممية دعت كافة الليبيين على مواصلة التركيز على هذا الهدف، والعمل معًا لحل الانقسامات الحالية وتعزيز الاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات الوطنية التي ستؤدي إلى الوحدة والاستقرار والمؤسسات القانونية.