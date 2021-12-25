مصر – أكد وزير النقل المصري، المهندس كامل الوزير، إن الدولة خصصت 1.7 تريليون جنيه لمشاريع الوزارة من يونيو 2014 وحتى يونيو 2024، منها 600 مليار جنيه بالصعيد.

وأضاف الوزير، خلال افتتاح عدد من المشاريع من محافظة قنا، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن أهداف الوزارة متمثلة في توفير وسائل نقل حديثة وتنشيط حركة التجارة وتحقيق معدلات السلامة والأمان، وتوفير فرص عمل.

وأشار الوزير إلى أنه تم إنشاء وتطوير17 ألف كيلو متر طرق رئيسية، و22 محور على النيل، و1000 كوبرى ونفق، بتكلفة 474 مليار جنيه، منها 210 مليارات جنيه لمشروعات الصعيد.

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت، من محافظة قنا سلسلة من المشاريع القومية الجديدة بمختلف القطاعات بصعيد مصر.

المصدر: RT