العراق – أعلنت السلطات العراقية، السبت، ارتفاع حالات الانتحار في البلاد إلى 772 شخصا خلال العام الجاري، مقارنة بالعام الماضي.

ونقلت الوكالة العراقية الرسمية، عن المتحدث باسم وزارة الداخلية خالد المحنا، قوله: “بلغت حالات الانتحار خلال العام الجاري 772 شخصا بارتفاع أكثر من 100 حالة عن العام 2020 الذي سجل 663 شخصا”.

وأوضح المحنا أن “36.6 بالمئة من المنتحرين خلال العام الجاري كانت أعمارهم أقل من 20 عاماً، فيما تشكل نسبة الذكور 55.9 بالمئة، والإناث 44.1 بالمئة”.

وعزا المحنا أسباب ارتفاع حالات الانتحار إلى الضغوط النفسية والعنف الأسري وتدهور الأوضاع الاقتصادية وانتشار البطالة والفقر في البلاد.

وأضاف: “وزارة الداخلية اتخذت حزمة تدابير لمواجهة زيادة حالات الانتحار، أبرزها تشكيل لجان متخصصة لدراسة الظاهرة والخروج بمعطيات تبين أسبابها ونسبتها مقارنة بدول الجوار”.

وتبلغ نسبة البطالة في العراق، الغني بالنفط، 27 بالمئة فيما تبلغ نسبة الفقر 31.7 بالمئة، وفق أحدث إحصاء لوزارة التخطيط العراقية.

وتأثر العراق بشدة بانتشار فيروس كورونا منذ مطلع عام 2020، والذي تسبب بتراجع كبير في أسعار النفط الذي يؤمن نحو 95 بالمئة من نفقات الدولة.

الأناضول