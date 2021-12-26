السعودية – أعرب المهاجم المغربي، عبد الرزاق حمد الله، عن سعادته بانضمامه لنادي الاتحاد السعودي لكرة القدم، وقال إنه لا يطيق الانتظار حتى يبدأ مسيرته مع الفريق.

ونشر حمد الله صورة على حسابه في موقع “إنستغرام”، وهو يرتدي قميص فريقه الجديد الاتحاد بالرقم 99 وكتب: “لا أستطيع الانتظار أكثر من ذلك” للمشاركة مع الفريق.

ووقع حمد الله، أمس السبت، عقد انضمامه للاتحاد بعد انفصاله عن النصر.

وكان النصر، أعلن في بيان رسمي الشهر الماضي، أنه فسخ عقد المهاجم المغربي “بسبب قانوني مشروع وبحسب لوائح الفيفا”، مشددا على احتفاظه “بجميع الحقوق المالية والقانونية المترتبة على (فسخ العقد) أمام الجهات القضائية المختصة”.

يذكر أن حمد الله، الذي ساهم بشكل كبير في فوز النصر بلقب الدوري السعودي في موسم 2018-2019 بتسجيله 35 هدفا وتتويجه بجائزة هداف المسابقة، كان قد انضم للنصر في صيف 2018، قادما من نادي الريان القطري.

المصدر: RT