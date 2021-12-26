التحالف بقيادة السعودية: دمرنا مخازن أسلحة نوعية في معسكر للحوثيين في صنعاء

التحالف بقيادة السعودية: دمرنا مخازن أسلحة نوعية في معسكر للحوثيين في صنعاء

اليمن – أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، مساء السبت، أنه دمر مخازن “للأسلحة النوعية” تابعة للحوثيين بضربات جوية على معسكر التشريفات في العاصمة اليمنية صنعاء.

وذكر التحالف، في بيان نقلته وسائل الإعلام السعودية الرسمية: “دمرنا مخازن للأسلحة النوعية في معسكر التشريفات والعملية استجابة فورية لمحاولة نقل أسلحة من المعسكر في صنعاء”.

وأضاف التحالف أن “على الحوثيين البدء بإخراج الأسلحة من الأعيان المدنية والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني”.

ويأتي ذلك بعد أن أعلن التحالف، في وقت سابق من السبت، شنه “ضربات جوية دقيقة لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء” ضمن عملية قال إنها جرت “استجابة للتهديد”.

وتابع: “ونطلب من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من معسكر التشريفات والعملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية”.

ومساء الجمعة أعلن التحالف عن مقتل شخصين في مدينة صامطة جنوب السعودية بسقوط مقذوف أطلقه الحوثيون.

المصدر: “واس” + “الإخبارية” + وكالات