ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 علي السويح أن البرلمان لن يجرؤ على تشكيل حكومة جديدة، لتغير واختلاف المعطيات، ولكون الحكومة الحالية أتت من قبل ملتقى الحوار وشرعيتها مشتركة بين الملتقى والبرلمان.

السويح تابع في تصريح لموقع ” عربي21″ القطري بالقول: “ناهيك عن حالة التقارب بين البرلمان وتركيا، فلا أعتقد أن المجلس سيتخذ هذه الخطوة المتسرعة”.

وأضاف أن دخول ستيفاني وليامز على الخط من جديد وإحياء ملتقى الحوار ومحاولة تصحيح بعض الأخطاء لن تسمح للبرلمان بهذه الخطوة.

ولفت إلى أن كل هذه العوامل تجعل البرلمان يفكر ألف مرة في تكوين حكومة جديدة، خاصة أن المستشارة الأممية لديها جرأة لتجاوز البرلمان وحتى مجلس الدولة في حال عرقلة أي توافق للحل.