ليبيا – بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين هاتفيًا التطورات الجارية في عدد من الملفات المهمة وعلى رأسها الملف الليبي.

وبحسب ما أفاد به متحدث رسمي باسم الرئاسة المصرية وطالعته صحيفة المرصد، فقد استعرض الرئيسان تطورات الأوضاع الراهنة في ليبيا؛ إذ أكد السيسي استمرار مصر في جهودها ومساعيها لتقريب وجهات النظر بين الليبيين لعبور المرحلة الانتقالية الحالية وتفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي في اختيار قياداته وممثليه.

وتوافق الرئيسان على أهمية تكثيف الجهود المشتركة والتنسيق المتبادل بين مصر وروسيا لتسوية الأزمة الليبية وتحقيق الطموحات المنشودة للشعب الليبي في مستقبل أفضل ومكافحة وتقويض المليشيات المسلحة والتنظيمات الإرهابية ووضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي.