ليبيا – قال الكاتب الصحفي، عبد الله الكبير إن المتحمسين للانتخابات تجاهلوا الخلل الخطير في مسارها منذ بدايته، وغفلوا عن النصح بتدارك القوانين وتصحيح عيوبها، لذلك حلت النتيجة المتوقعة.

الكبير لفت في مقال نشرته “عربي21” القطري إلى أنه لم يتقدم أي طرف لتحمل المسؤولية وإعلان الفشل، وتحول إعلان التأجيل بشكل رسمي إلى كرة لهب يتقاذفها أعضاء مجلس النواب ومفوضية الانتخابات، كل يطالب الآخر بتحمل المسؤولية.

وشدد على أن الحاصل من هذا العبث والهدر المتوقع، هو نجاح المغتصبين للسلطة في إجهاض حلم التغيير بانتخابات تزيح المؤسسات والشخصيات المسيطرة عليها، وتؤسس لمرحلة جديدة تتوحد فيها السلطة التشريعية، وتنهض بالمسؤوليات التي أخفقت الكيانات الحالية في إنجازها.

وحذر الكبير من أن كل المؤشرات تنذر باستمرار حالة التأزم، وسيكون ملف تغيير الحكومة هو أهم محاور الصراع في الأيام المقبلة، مع محور آخر لا يقل أهمية وهو مسعى عقيلة صالح وحلفاؤه التحكم في مسار العملية السياسية عبر مجلس النواب، بإحباط محاولات ستيفاني وليامز تفعيل ملتقى الحوار السياسي من جديد، على حد تعبيره.