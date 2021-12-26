ليبيا – رأى عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني أن لصندوق الاقتراع القدرة على بعث الزخم الخلاق نحو لم الشمل، مؤكدًا أن التأخير المتعمد للانتخابات يمثل خذلانًا وخيانة وحفر أسبابًا مُضافة للفرقة واستباحة الدماء.

الكوني وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قال: “إن لصندوق الاقتراع وحده القدرة على بعث ذاك الديناميك الاستثنائي والزخم الخلاق باتجاهلم الشمل في ليبيا، والذي سمح بلقاء النقائض، وتحالف الفرقاء، وطي مسافات عسيرة من الخلاف. ذاته سيكون جُرمًا خذلانه أو خيانته، بتأخير مُتعمد للانتخابات وحفر أسبابًا مُضافة للفرقة واستباحة الدماء”.