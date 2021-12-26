ليبيا – أكد عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي إن الليبيين شعروا بالغضب بسبب تأجيل الانتخابات الرئاسية.

اللافي أوضح في كلمة له بمناسبة الذكرى الـ70 لاستقلال ليبيا تابعتها صحيفة المرصد أن الليبيين كانوا ينتظرون في هذا التاريخ المجيد فرحة انطلاق انتخابات رئاسية لأول مرة في بلادهم، إلا إنهم تفاجأوا بإعلان مفوضية الانتخابات تأجيلها شهرًا لصعوبات قانونية.

وأشار اللافي إلى أن الأمر أثار مشاعر الغضب والحزن لدى معظم أبناء الشعب الليبي ناخبين ومرشحين، مبينًا أن ذلك يضعه أمام ضرورة التذكير بأسباب طرحه لمبادرة تتضمن معالجات ضرورية لتأمين مشروع الانتخابات من الفشل، فعوامل التأخير كانت ظاهرة منذ البداية.

وأضاف اللافي في حالة عدم التوافق على القوانين والفجوات الدستورية التي كان بالإمكان تداركها جميعًا، فبالإمكان إيجاد وسيلة لذلك ومعالجاته داخل مجلس النواب أولًا، ومن ثم مع الشركاء السياسيين ومن خلال إتاحة الفرصة أمام الخصوم المتنافسين في هذه الانتخابات.

وتابع اللافي: إن هذا يتم من خلال التوافق على ميثاق وطني يضمن في حدوده الدنيا قبول نتائج الانتخابات وإتاحة فرصة المشاركة بين المعنيين في السلطة. مبينًا أن مبادرته التي صيغت وطرحت في أكتوبر الماضي كخارطة طريق تتضمن محطات ضرورية لمعالجة التحديات التي ستواجه العملية الانتخابية.

وأضاف اللافي بالقول: “لم تكن محل استجابة كافية محليًا ودوليًا واعتبرت ذريعة لتأجيل الانتخابات وقد أظهرت التجربة اليوم أنها كانت تحاكي واقعا يستوجب التعاطي معه بحكمة أكبر”. معربًا عن أمله في أن يتفق الليبيون على خارطة طريق تتضمن المعالجات الكفيلة بإنجاح العملية الانتخابية.

واختتم اللافي قائلًا: إن هذه الخارطة ستكون بداية صحيحة وقوية لمرحلة استقرار وازدهار الشعب والبلاد.