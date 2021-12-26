ليبيا – أكد عضو شعبة إلحاق العمالة المصرية بالخارج في غرفة تجارة القاهرة عبد الرحيم المرسي جاهزية الشركات المعنية لتسفير أكثر من مليوني عامل إلى ليبيا.

وأشار المرسي في تصريحات له نشرها موقع “خبر صح” الإخباري المصري تابعتها صحيفة المرصد إلى أن بداية العام المقبل ستشهد إرسال هؤلاء للمشاركة في إعادة إعمار ليبيا، بعد أن تم تسجيل 700 شركة إلحاق عمالة بالغرف التجارية من أصل 1200 لدى السفارة الليبية حتى الآن.

وتابع المرسي: إن هذا التأجيل يأتي للحصول على تأشيرات لسفر العمالة المصرية إلى ليبيا. مبينًا أن الطلب على العمالة المصرية يتركز على قطاع المقاولات والتشييد والبناء وكافة الأعمال الحرفية، مؤكدًا عدم تحديد الرواتب حتى الآن إلا أنها ستكون على غرار العمالة في الخليج.

وأضاف المرسي: إن من بين الأوراق المطلوبة للسفر إلى ليبيا شهادة أمنية وعقد عمل مصدق من السلطات الليبية والمصرية وتأشيرةه عمل صادرة من سفارة ليبيا في القاهرة فضلا عن التسجيل في الموع الإلكتروني مشيرا إلى احتساب رواتب بعض المهن الإنشائية بالمتر.