ليبيا – أكد عضو مجلس النواب سعيد امغيب أن جلسة البرلمان، الاثنين المقبل، سيُناقش التقرير الذي سلمته اللجنة البرلمانية المعنية بالتواصل مع المفوضية العليا للانتخابات، ومجلس القضاء الأعلى، حول الصعوبات والتحديات التي أدت لعدم إجراء الانتخابات في موعدها.

امغيب وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الاتحاد” أمس السبت قال: إن جلسة البرلمان المقبلة ستناقش كافة الأطروحات سواء بتشكيل حكومة مصغرة أو التمديد لهذه الحكومة لمدة شهر بعد انتهاء ولايتها القانونية في 24 ديسمبر الجاري، مؤكدًا أن الخيارات جميعها مطروحة وسنتشاور حول التحرك الذي يناسب المرحلة الحالية.