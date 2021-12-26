ليبيا – أكد المكتب الإعلامي لجهاز حرس المنشآت النفطية أن حقل الوفاء ما زال مقفلًا من قبل المجموعة التابعة لحرس المنشآت، موضحًا أن إدارة الجهاز تواصلت مع هذه المجموعة؛ للتفاوض، وطالبتهم بإعادة فتحها ولكن لم يتوصلوا إلى حل حتى الآن.

المكتب الإعلامي وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أمس السبت، أوضح أن رئاسة الجهاز تواصلت مع أعيان وحكماء المنطقة؛ لإيجاد حلول لهذه المشكلة، ولكن لا توجد نتيجة حتى الآن.

وبين أن مغلقي الحقل متمسكون بمطالبهم المتمثلة في صرف علاوة حقلية وعلاوات مالية وأرقام عسكرية دون الانضمام لدورات التأهيل والتدريب، مشيرًا إلى أن هذا الأمر مخالف للوائح التنظيمية الخاصة بحرس المنشآت.

المكتب الإعلامي أفاد بأن إغلاق حقل الوفاء تسبب في توقف إنتاج كل الحقول؛ بسبب ارتباطها مع بعضها في صمام واحد، مضيفًا أن الخسائر المالية وقيمة الإنتاج التي سببها الإقفال ليس من اختصاصهم الإعلان عنها، بل من اختصاص المؤسسة الوطنية للنفط.