خبراء: مشروعات الصعيد في مصر تسهم في النمو وتوفر فرص عمل بعد سنوات من الإهمال لتلك المحافظات

خبراء: مشروعات الصعيد في مصر تسهم في النمو وتوفر فرص عمل بعد سنوات من الإهمال لتلك المحافظات

مصر – أكد خبراء أن مشروعات التنمية في أقاليم مصر، لا سيّما في محافظات الصعيد، تهدف إلى رفع معدلات النمو.

وفي حديث لـRT، قال الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح إن سلسلة المشاريع الجديدة تهدف لإحداث طفرة تنموية شاملة.

وقال إن “صعيد مصر ظل لسنوات طويلة يعاني من الإهمال”، لكنه أشار إلى إن”هناك برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر هدف إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المرتكزة على زيادة الدعم للقطاع الخاص لخلق المزيد من فرص العمل المستدامة”.

وتابع أن قرارات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإنشاء 200 مصنع صغير بكل محافظة من محافظات الصعيد يساهم في تحقيق تنمية صناعية شاملة ويدعم فرص العمل هناك.

من جهته، قال نائب رئيس اتحاد المصريين بالخارج عادل حنفي أن المشروعات الضخمة لتنمية صعيد مصر وإنها تدشن فعليا لـ”جمهورية جديدة قائمة على المساواة”.

وأضاف حنفي أن مشروعات تنمية الصعيد “تضم محاور عديدة على رأسها افتتاح مصانع ومشروعات ضخمة تستوعب العمالة في محافظات الصعيد… فضلا عن تقديم خدمات النقل والصحة والتعليم للمواطنين في صعيد مصر بنفس درجة وكفاءة الخدمات المقدمة للقاهرة الكبرى ومنطقة الدلتا”.

وأوضح أن البيانات تشير إلى أنه “تم توريد ورفع كفاءة 2613 عربة سكة حديد بتكلفة 19 مليار جنيه لصالح الصعيد بحسب إحصائية رسمية على لسان وزير النقل النشط الفريق كامل الوزير وبحلول 2022 سيتم رفع آخر عربة سكة حديد قديمة وإحلالها بأخرى إما جديدة أو مجددة”.

وتابع قائلا إن صعيد مصر أصبح يضم شبكة طرق لا تقل جودة وكفاءة عن جودة الطرق في الدول المتقدمة “ويكفي الإشارة لربط الطريق الصحراوي الشرقي بالغربي بمحاور في محافظات عدة مثل محور سمالوط النموذجي ومحور قوص وغيرها”.

المصدر: RT