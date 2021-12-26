ليبيا- كشف الهلال الأحمر التونسي عن إنقاذ خفر السواحل التونسيين 48 مهاجرًا غير شرعي كانوا يحاولون الإبحار إلى أوروبا إنطلاقًا من السواحل الليبية.

ووفقا لما أفاد به مسؤول الهلال الأحمر في جنوب تونس منجي سليم لوكالة الأنباء الفرنسية واطلعت عليه صحيفة المرصد، فقد اعترض خفر السواحل التونسيون قارب هؤلاء وأنقذهم قبالة سواحل مدينة جرجيس، بعد أن تعرض قاربهم لعطل، مبينًا أن من بينهم 15 ماليا ومثلهم من السوريين و4 مصريين.

وتابع سليم أنه تم نقلهم إلى ميناء الكتف بمنطقة بن قردان في جنوب تونس قبل توجيههم إلى 3 مقرات إيواء تابعة لمنظمة الهجرة الدولية في مدن تطاوين ومدنين وجرجيس.