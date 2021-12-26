ليبيا- هاجم تقرير تحليلي حلف شمال الأطلسي “ناتو” ودول الغرب لتسببها في تدمير ليبيا إبان التدخل العسكري في البلاد وقتل العقيد الراحل القذافي عام 2011.

التقرير الذي نشره موقع “ذا ويل” الإخباري النيجيري الناطق بالإنجليزية وتابعته وترجمته صحيفة المرصد، شدد على ضرورة تسلم الاتحاد الإفريقي مقاليد الإشراف على الانتخابات الليبية المؤجلة عوضًا عن دول أوروبا والولايات المتحدة، فالأخيرة ليست ضامنًا نزيهًا لاقتراع ديموقراطي سلس وحرة ونزيه.

واتهم التقرير هذه الدول وجماعات الضغط الرأسمالية الأخرى بالتخطيط لتزوير الانتخابات الرئاسية، في وقت لا يمكن فيه التشكيك بنزاهة الأفارقة، فهم لم يعاقبوا ليبيا من قبل ولم يتسببوا بقتل العقيد الراحل القذافي الذي عاشت البلاد في عهده استقرارا ملحوظًا على كافة الصعد.

وأضاف التقرير إن ما حصل في ليبيا في العام 2011 لم يكن انتفاضة بل مخططًا لتحطيم البلاد واغتيال العقيد الراحل القذافي، مبينًا أن هذا المخطط حول الأراضي الليبية إلى مرتع للإنهيار الاقتصادي والأمني والسياسي والاجتماعي، ما صعب سبل عيش الشعب الليبي الذي كان سعيدًا للغاية قبل العام 2011.

وشدد التقرير لى وجوب طرد الغربيين من ليبيا وتسلم الأفارقة زمام أمور المساعدة للشعب الليبي لإعادة الأوضاع لما هي عليها في البلاد التي فاضت خيرات إنجازاتها المتمثلة بالنهر الصناعي وفي مجالات الأمن والبنية التحتية الصحية والتعليمية والاجتماعية على شعبها وجيرانها وأصدقائها من القارة السمراء.

ترجمة المرصد – خاص