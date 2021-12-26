ليبيا – اعتبر عضو مجلس النواب عبد الوهاب زوليه أن تصريحات السفارة البريطانية حول دعمها لحكومة الدبيبة وعدم اعترافها بأي حكومة جديدة، يعد تدخل في الشأن الليبي بشكل سافر وغير منطقي، ويؤكد بأن لها مصالح مرتبطة مع أشخاص.

زولية قال في تصريح لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين: إن هذا الأمر يزيد من حدة الخلافات، ويؤثر على المشهد السياسي ويعطل أو يسعى لتأخير التسوية السياسية.

ولفت إلى أن هذه البيانات لا تشكل قيمة حقيقة ما لم تمثل آراء وأفكار أغلب الليبيين.