ليبيا – قال المحلل الاقتصادي سامي ساسي إنه على الرغم من تخفيض سعر الصرف الرسمي منذ عام تقربًاً، لم يتم الوصول إلى سعر توازني تتساوى فيه الكمية المعروضة من عملة ما مع الكمية المطلوبة منها، بصرف النظر عن آثار المضاربة أو حركة رؤوس الأموال غير القانونية.

ساسي وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد” القطري أضاف أن التخفيضات المتعاقبة لقيمة الدينار سواء بفرض ضريبة عليه خلال عام 2018 بنسبة 183 في المائة أو استخدام سعر الصرف المعلن، أديا إلى ارتفاع مستوى الأسعار المحلية نتيجة ارتفاع تكاليف الوحدات الاقتصادية المختلفة.