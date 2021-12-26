ليبيا – قال مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض عبد الباسط سميو إن احتياج ليبيا من اللقاحات يتوقف على نسبة انتشار الفايروس والمتحورات الجديدة واستمرار الجائحة من عدمها.

سميو أشار في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” إلى أنه لدى مركز مكافحة الأمراض مليونان ومائتا ألف جرعة من لقاح فايزر و3 ملايين جرعة من لقاح السينوفارم، لافتًا إلى أن هذه الكميات كافية إلى فترة معينة وقد يضطرون لطلب كمية أخرى مستقبلًا.

وتوقع الإفراج على شحنة اللقاح الأمريكي فايزر الجديدة خلال اليومين القادمين وأنهم سيشرعون في توزيعها على الفروع الأربعة في ليبيا المنطقة الشرقية والجنوبية والغربية والوسطى، وأنها تستهدف النساء الحوامل والأطقم الطبية كجرعة تعزيزية للذين تجاوزوا ستة أشهر على آخر جرعة وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.

ولفت إلى أن بعض الدول بدأت في إعطاء جرعات رابعة لفئات معينة وبعضها يعطي جرعة ثالثة حسب تطور الوضع الوبائي لديها، مبينًا أن نسبة الإقبال على التطعيمات ما زالت متوسطة وشهدت زيادة بسيطة بعد ظهور المتحور الجديد أوميكرون، ولا مؤشرات لظهوره في ليبيا.

ومن جهة أخرى قال إنهم لم يحصلوا حتى الآن على موافقة لتوريد طعم الإنفلونزا الموسمية وأن ديوان المحاسبة اشترط موافقة رئاسة الوزراء على التعاقد للتوريد وأن هذه هي أول مره ينتظرون موافقتها.