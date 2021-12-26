سوريا – أعلن مصرف سوريا المركزي أنه أصبح بإمكان أصحاب أعمال تتطلب طبيعة عملهم سحوبات يومية كبيرة، تجاوزسقف السحب اليومي المحدد بمليوني ليرة سوري بعد الحصول على موافقة المصرف.

وأوضح حاكم مصرف سورية المركزي محمد عصام هزيمة أنه بات بإمكان على تجاوز سقف السحب اليومي المحدد بـ2 مليون ليرة سورية للفئة المذكورة بناء على طلب خطي يبين الحاجة إلى ذلك.

وأوضح هزيمة خلال لقائه مجموعة من الفعاليات الإدارية والاقتصادية في محافظة حماة، أن رفع سقف السحب اليومي للمودعين لدى المصارف العاملة في سورية سيتم ربطه لاحقا بمنظومة الدفع الالكتروني لأنه لا يوجد سقوف للمدفوعات الالكترونية.

وبشأن رقابة المركزي على عملية تمويل المستوردات بالقطع الأجنبي بين هزيمة أن الهدف من ذلك هو ضبط سعر الصرف والحد من تلاعب الصرافين خارج سورية بكمية وأسعار القطع الأجنبي الداخل إليها.

وبالنسبة لاجتماع الحاكم مع ممثلي المصارف العاملة في سوريا قبل نحو أسبوعين، أوضح هزيمة أنه تم اتخاذ قرار بالسماح للمصارف العامة والخاصة بمنح القروض لإنشاء أو ترميم أو استكمال المشاريع الصناعية وفق قائمة تتضمن المشاريع الأكثر أهمية حسب الحاجة الحالية ومن ضمنها مشاريع الطاقة البديلة.

المصدر: سانا