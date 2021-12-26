الولايات المتحدة – كشف مصدر مطلع امس أن شركة الاستثمار العالمية المملوكة لجاريد كوشنر، “أفينيتي بارتنرز”، جمعت أكثر من ثلاثة مليارات دولار في صورة تعهدات تمويلية من مستثمرين دوليين.

وقال المصدر المطلع على عملية جمع الأموال، لوكالة “رويترز” إن الشركة تلقت تعهدات بتقديم أموال بأكثر من ثلاثة مليارات دولار، مضيفا أنه يتوقع استمرار جهود جمع الأموال في الأشهر القليلة المقبلة لتنفيذ هذه التعهدات وتلقي أخرى محتملة.

وذكر المصدر أن كوشنر، وهو صهر الرئيس السابق دونالد ترامب وأحد أبرز مساعديه إبان فترة حكمه، يأمل في إنشاء “ممر استثماري” بين إسرائيل والسعودية، من خلال العمل مع شركات ومستثمرين إسرائيليين وخليجيين.

ولم يتم تقديم معلومات عن أي مستثمرين محددين في الشركة، لكنها تستهدف المؤسسات الأمريكية ومؤسسات الاستثمار الأجنبية، بما يشمل صناديق الثروة السيادية وأفرادا من ذوي الموارد المالية الضخمة.

وأسس كوشنر الشركة في ميامي الصيف الماضي بعد أن قرر الابتعاد عن السياسة وبدأ في جمع الأموال اللازمة لبدء أنشطتها في الخريف.

ويخطط كوشنر للاستثمار في الشركات الأمريكية والإسرائيلية التي تبحث عن فرص للتوسع دوليا في الهند وإفريقيا والشرق الأوسط ومناطق من آسيا.

المصدر: “رويترز”