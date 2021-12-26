ليبيا – كشفت هيئة صياغة الدستور نادية عمران عن تشكيلها لجنة للتواصل بغرض إنقاذ مسودة الدستور المطعون فيها قضائيًا تزامنًا مع تأجيل الانتخابات.

عمران وفي تصريح لموقع “عربي 21” القطري، أوضحت أن الهيئة شكلت لجنة بهدف إنقاذ المسار الدستوري تهدف للتواصل مع الأطراف المحلية والدولية الفاعلة لإيجاد آلية توافقية لإكمال المسار الدستوري وإصدار قوانين انتخابية، استنادًا على القاعدة الدستورية وصولا للانتخابات.

وتضم اللجنة المشكلة، ثمانية أعضاء من الهيئة وهم كل من الهادي بوحمرة ومراجع القطعاني ونادية عمران وسالم كشلاف والقذافي إبراهيم ومنعم الشريف والبدري الشريف وخالد التواتي

وأشارت عضو الهيئة إلى أن اللجنة تعتزم إجراء اجتماعات في القريب العاجل مع لجان خاصة بمجلس النواب ومجلس الدولة ورئاسة المجلس الرئاسي وكذلك بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

كما أكدت عمران أن لجنة الإنقاذ ستراسل عددًا من الجهات الدولية منها الأمم المتحدة ومجلس الأمن، في حين أنها لم تستبعد التواصل مع جهات برلمانية دولية على غرار البرلمان الأوروبي والكونغرس الأمريكي.

وأضافت أن خطوة تشكيل لجنة الإنقاذ تأتي في إطار معالجة وضع الانسداد الدستوري والسياسي الذي تمر به البلاد والمحاولات التي تجري لوضع خارطة طريق للمرحلة المقبلة.

وأوضحت أنه إدراكًا من الهيئة بأن القاعدة الدستورية هي الأساس الذي ستجرى استنادًا عليه الانتخابات شكلت هذه اللجنة للتواصل مع الجهات المحلية والدولية لإيجاد آلية مناسبة لاستكمال المسار الدستوري والتوافق عليه وعدم استمرار الفوضى والتشظي، وفق تعبيرها.

وبخصوص ما حدث من توافقات سابقة بخصوص المسار الدستوري وآخرها اتفاق الغردقة، قالت عمران: “اتفاق الغردقة وتوافقات اللجنة المشتركة التي توصلت إليها ستكون من ضمن الأسس التي ستناقش وصولًا إلى التوافق قبل أي انتخابات أو إجراءات أخرى”.