روسيا – رفضت شركة “غازبروم” الروسية اليوم السبت الاتهامات الموجهة إليها بعدم توريد كميات كافية من الغاز إلى الأسواق الأوروبية.

وفي تصريحات لقناة “روسيا 1” التلفزيونية الروسية وصف المتحدث باسم الشركة سيرغي كوبريانوف هذه الاتهامات بأنها عارية عن الصحة ولا أساس لها وغير مقبولة “أو ببساطة فهي افتراءات وأكاذيب لا غير”.

وأكد كوبريانوف أن الشركة مستعدة لتوريد كميات إضافية من الغاز الطبيعي إلى أوروبا في إطار العقود المعمول بها حاليا وذلك بأسعار أقل من أسعار التسليم الفوري، مضيفا: “كل المشاكل في غرب أوروبا هي من صنع أيديهم ولا يجب تحميل غازبروم المسؤولية عنها، بل عليهم أن ينظروا في المرآة”.

وأضاف كوبريانوف أن بعض عملاء “غازبروم”، بما في ذلك فرنسا وألمانيا قد حصلوا على الكميات التي كان المخطط إمدادها لهم وفقا للعقود للسنة الجارية ولم يقدموا عطاءات جديدة لتوريد الغاز. وأوضح أن “غازبروم” تحجز مرافق النقل بناء على العطاءات المتاحة وليس العكس.

المصدر: RBK