الرياض – صعد فائض ميزان تجارة السعودية الخارجية (النفطية وغير النفطية) بنسبة 243.2 بالمئة على أساس سنوي خلال أول 10 أشهر من العام الحالي (من يناير/كانون الثاني حتى تشرين/الأول).

وحسب مسح للأناضول، استنادا إلى بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية (حكومية)، الأحد، بلغ فائض الميزان التجاري 95.7 مليار دولار.

وكان فائض الميزان التجاري للسعودية بلغ خلال الفترة المناظرة من 2020، نحو 27.9 مليار دولار.

وارتفعت قيمة الصادرات السلعية (النفطية وغير النفطية)، بنسبة 57.9 بالمئة، إلى 222.2 مليار دولار، فيما ارتفعت الواردات بنسبة 12.1 بالمئة، إلى 126.6 مليار دولار.

وصعدت قيمة الصادرات “النفطية” للسعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، خلال الفترة المذكورة، بنسبة 69.3 بالمئة‏، إلى 163.9 مليار دولار.

وتضررت أسعار النفط بشكل كبير خلال العام الماضي نتيجة لتداعيات تفشي فيروس “كورونا” على الطلب العالمي على الخام الذي يُعد مصدر الدخل الرئيس للسعودية، إلا أنها تعافت بعد ذلك متجاوزة 75 دولارا في الوقت الحالي.

وكان الفائض التجاري السلعي (نفطي وغير النفطي) للسعودية قد هبط بنسبة 59.9 بالمئة خلال عام 2020 إلى 44 مليار دولار، مقابل 109.6 مليارات دولار في 2019.

الأناضول