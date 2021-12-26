كأس أمم إفريقيا.. نجم نابولي، أوسيمن، على رأس قائمة منتخب نيجيريا

كأس أمم إفريقيا.. نجم نابولي، أوسيمن، على رأس قائمة منتخب نيجيريا

نيجيريا – استدعي فيكتور أوسيمن، إلى تشكيلة منتخب نيجيريا للمشاركة في كأس أمم إفريقيا بين 9 يناير و6 فبراير المقبلين في الكاميرون، بعد أن أعلن الشهر الماضي انسحابه من النهائيات بسبب الإصابة.

وأصيب أوسيمن، هداف نابولي، بكسور في الوجه بعد اصطدامه برأس مدافع إنتر ميلان، ميلان شكرينيار، خلال مباراة جمعت بين فريقيهما، في 21 نوفمبر الماضي.

وخضع أوسيمن، لعملية جراحية في 23 نوفمبر الماضي، بعد يومين من تعرضه لكسر في خده الأيسر ومحجر عينه، ليعلن بعدها المهاجم البالغ عمره 22 عاما انسحابه من النهائيات القارية، كون مدة علاجه حددت لفترة ثلاثة أشهر، قبل أن يكشف الثلاثاء الماضي، أنه “جاهز” للمشاركة في البطولة في حال استدعائه من قبل “النسور الممتازة”، عقب تعافيه.

وجاء أوسيمن على رأس القائمة التي أعلنها منتخب نيجيريا، أمس السبت، للمشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا بالكاميرون.

وضمت القائمة 28 لاعبا وهم:

في حراسة المرمى: دانيال أكبييي (كايزر تشيفز الجنوب إفريقي)، فرنسيس أوزوهو (أومونيا القبرصي)، جون نوبل (إنييمبا)، مادوكا أوكويي (سبارتا روتردام الهولندي).

في خط الدفاع: ويليام إيكونغ (واتفورد الإنجليزي)، كينيث أوميرو (ليغانيس الإسباني)، ليون بالوغون (رينجرز الاسكتلندي)، عبدلاي شيهو (أومونيا القبرصي)، شيدوزي أوازييم (ألانياسبور التركي)، جميلو كولينز (بادربورن الألماني)، أولا أينا (تورينو الإيطالي)، زايدو سانوزي (بورتو البرتغالي)، أوليس نداه (أورلندو بايرتس الجنوب إفريقي).

في خط الوسط: ويلفريد نديدي (ليستر سيتي الإنجليزي)، كيليتشي نواكالي (هويسكا الإسباني)، شيديرا إيجوكي (تسيسكا موسكو الروسي)، فرانك أونييرا (برنتفورد الإنجليزي)، جو أريبو (رينجرز الاسكتلندي).

في خط الهجوم: أحمد موسى (كراغوموروك التركي)، موزيس سايمون (نانت الفرنسي)، أوديون إيغالو (الشباب السعودي)، تايوو أوونيي (أونيون برلين الألماني)، أليكس إيووبي (إيفرتون الإنجليزي)، فيكتور أوسيمن (نابولي الإيطالي)، عمر صادق (ألميريا الإسباني)، كيليتشي إيهياناتشو (ليستر سيتي الإنجليزي)، صامويل شوكويزي (فياريال الإسباني)، إمانويل دينيس (واتفورد الإنجليزي).

المصدر: أ ف ب