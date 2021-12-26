ليبيا – أكد عضو لجنة التواصل المنبثقة عن الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور منتهية الولاية سالم كشلاف أنهم اتفقوا على تحديد الإطار العام لعمل اللجنة المشكلة من قبل الهيئة وتحديد مهامها وأهدافها وأهم المستهدفين بالتواصل على المستوى الدولي والوطني.

كشلاف وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري قال: إنهم كلفوا بعض أعضاء اللجنة لترتيب عدة لقاءات مع الأطراف المعنية بالعملية الدستورية سواء الوطنية أو الدولية، وذلك خلال الاجتماع الافتراضي الأول للجنة التواصل.

وبين كشلاف أن اللجنة مخولة باتخاذ ما يلزم بالكامل على أن تعرض نتائج عملها على رئيس الهيئة، مشيرًا إلى أنها سترتب للقاءات مع مجلس النواب ولجانه ومجلس الدولة الإستشاري ولجانه والمجلس الرئاسي والأطراف الدولية.

وقال عضو لجنة التواصل المنبثقة عن الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور منتهية الولاية إنهم بصدد التواصل مع البعثة الأممية لترتيب لقاء بالخصوص، وهم يحاولون الدفع بأن تجرى الانتخابات الرئاسية على الأقل بعد الاستفتاء على الدستور.