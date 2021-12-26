ليبيا – قال مفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن بالاتحاد الإفريقي السفير بانكولي أديوي إنه مفوضية الاتحاد الإفريقي توقعت تأجيل الانتخابات فى ليبيا.

أديوى وفي حوار خاص صحيفة “الشروق” المصرية وذلك على هامش زيارته إلى القاهرة أضاف: “لا نريد أن نصل لتأجيل الحلول أيضًا فنحن نعمل على دعم إرساء السلام والاستقرار فى ليبيا وذلك من خلال توافق اللاعبين الأساسيين داخل المشهد الليبي”.

وتابع: “نريد أن تعود ليبيا دولة قوية ومستقرة لما فيه من مصلحة للقارة الإفريقية بصفة عامة، ومنطقة شمال إفريقيا بصفة خاصة، وكذلك منطقة الساحل والصحراء أيضً”.

وأكد دعم الليبيين في التوجه نحو الديموقراطية والاستقرار عبر تنظيم انتخابات حرة ونزيهة ،منوهًا إلى أن الاتحاد الافريقي سيعمل مع الجهات المعنية مثل الأمم المتحدة فى سياق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة للعمل على تحقيق التوافق بين الليبيين في التوصل للاستقرار، لا سيما فيما يتعلق بانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا لما له تأثير إيجابي عقب الانسحاب في توحيد الصف الليبي والحصول على بيئة مناسبة لجميع الأطراف في توفير الاستقرار والأمن في ليبيا.