ناشطون: مقتل 4 أشخاص بضربة لمسيرة تركية شمال شرق سوريا

سوريا – أفاد ناشطون سوريون بمقتل 4 أشخاص في الفصائل المسلحة جراء ضربة جوية بطائرة مسيرة تركية، اليوم السبت، في مدينة عين العرب شرق محافظة حلب شمال سوريا.

وقال “المرصد السوري لحقوق الإنسان” إنه سجل انفجارات دوت في عين العرب نتيجة استهداف طائرة مسيرة تركية منزلا في حي مكطلة شرقي المدينة، ما أدى إلى وقوع خسائر بشرية.

وتحدث المرصد عن سقوط 4 قتلى و5 مصابين في “الشبيبة الثورية” بعد استهداف طائرة مسيرة تركية لمقر الفصيل في عين العرب.

من جانبها، أفادت وسائل إعلام كردية بأن طائرة مسيرة تركية استهدفت منزلا مدنيا في مدينة عين العرب أدى إلى مقتل مدنيين اثنين وجرح 7 آخرين.

وكثفت القوات التركية منذ أوائل عام 2021 الجاري هجماتها الجوية على مناطق نفوذ “قوات سوريا الديمقراطية” والتشكيلات العسكرية الناشطة شمال شرق البلاد، مستخدمة الطائرات المسيرة من نوع “بيرقدار”.

وتشهد مناطق شمال شرق سوريا اشتباكات متكررة بين المقاتلين الأكراد من جهة والقوات التركية والفصائل المسلحة السورية المتحالفة معها.

وتعتبر تركيا “وحدات حماية الشعب” الكردية، التي تشكل العمود الفقري لـ”قوات سوريا الديمقراطية”، تنظيما إرهابيا وجزءا من “حزب العمال الكردستاني” الذي تحاربه منذ أكثر من 3 عقود.

وتسيطر تركيا على مناطق واسعة شمال سوريا بعد أن نفذت خلال السنوات الماضية 4 عمليات عسكرية في المنطقة ضد تنظيمي “داعش” و”وحدات حماية الشعب” الكردية وكذلك الجيش السوري.

المصدر: “المرصد السوري لحقوق الإنسان” + وكالات