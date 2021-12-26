ليبيا – أكدت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة أن استمرار المرحلة الحالية لا يجب أن يعني المماطلة بل العمل لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن بتذليل العوائق أمامها.

وهيبة أعربت وفقًا لما نقلته قناة “ليبيا الأحرار” عن أمل المجلس الرئاسي في أن تتعامل السلطة التشريعية بشكل جدي وتوافقي مع أسباب تأجيل الانتخابات والعوائق أمامها لضمان إجرائها في أقرب وقت ممكن.

وأكدت أن الرئاسي لم يكن يومًا من الأطراف المعرقلة للانتخابات، بل من أكثر الداعمين لإجرائها في موعدها، مشددةً على أن أي مقترح لإجراء الانتخابات يجب أن يكون في موعد قريب مع معالجة أسباب التأجيل.

وأشارت إلى أن السلطة التنفيذية الحالية لم تستكمل أجلها الأقصى وهو 18 شهرًا بحسب المادة الثالثة من خارطة الطريق، لافتة أن ذلك متسق مع بيان الاتحاد الأوروبي وبيان الدول الخَمس الجمعة الذي دعا لمواصلة الأجسام الحالية عملها وعدم عودة المترشحين لمهامهم.