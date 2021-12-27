إيران: توصلنا في المباحثات النووية في فيينا إلى وثيقة جديدة ومشتركة

إيران: توصلنا في المباحثات النووية في فيينا إلى وثيقة جديدة ومشتركة

إيران – وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إن هناك “وثيقة مشتركة ومقبولة” في مباحثات فيينا حول ملفي العقوبات والتعهدات النووية تحت اسم “وثائق 1 ديسمبر و15 ديسمبر” .

وأضاف أمير عبد اللهيان في تصريحات اليوم الاثنين: “وضعنا وثيقة 20 يونيو جانبا وتوصلنا إلى وثيقة جديدة مشتركة وسنبدأ اليوم التفاوض حول هذه الوثيقة، كما نبحث موضوعي الضمانات وكيفية التحقق من رفع العقوبات”.

وأشار إلى أن “كل هذه المناقشات تأتي كي نصل إلى نقطة نتمكن من بيع النفط بسهولة ودون أي قيود، ونحصل على أموال النفط في الحسابات المصرفية الإيرانية، وأن نتمكن من التمتع بجميع الفوائد الاقتصادية التي ينص عليها الاتفاق النووي”.

وتابع الوزير الإيراني: “نعمل حاليا على تحديد موعد التفاوض مع السعودية ونعمل على تحضيرات الجولة الجديدة من المفاوضات معها”.

المصدر: RT