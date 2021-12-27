اليمن – المتحدث باسم التحالف العربي إن قيادة قوات التحالف تدعم جميع الجهود السياسية الأممية، كما تدعم المبادرات الدولية للوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، وفق المرجعيات الثلاث.

وجاء في بيان الناطق باسم التحالف العربي في اليمن، العميد الركن تركي المالكي: “نحن مع كافة المبادرات لدعم الحوار والعملية السلمية..قيادة قوات التحالف تدعم جميع الجهود السياسية، التي تقودها الأمم المتحدة، كما تدعم المبادرات الدولية للوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، وفق المرجعيات الثلاث”، منوها بأنه لا مصلحة للسعودية أو دول الخليج إلاّ عودة الأمن والاستقرار إلى اليمن.

وأكد الناطق باسم التحالف أن العديد من المبادرات قُدّمت من أجل حل سياسي شامل، ولكن الحوثيين رفضوها.

ولفت الناطق إلى أن لدى التحالف أدلة تؤكد على سيطرة جماعة حزب الله اللبناني على الحوثيين، وتابع قائلا: “حزب الله الإرهابي يتحمّل المسؤولية عن الضحايا في السعودية واليمن.. اعتداءات حزب الله الإرهابي امتدت من لبنان إلى سوريا فاليمن والسعودية.. تنظيم حزب الله الإرهابي نشر الدمار في المنطقة والعالم”.

واستعرض الناطق فيديو تم عرض لقطات منه تؤكد “تورط حزب الله اللبناني الإرهابي باليمن واستخدام مطار صنعاء لاستهداف المملكة”، بحسب قوله.

وأضاف الناطق بأن “الحرب في اليمن هي معركة بين السلام الذي نرغب فيه والدمار الذي تريده إيران” منوها بأن “إيران زرعت خلايا استخباراتية تخريبية في دول خليجية”.

ميدانيا لفت المتحدث إلى أن 851 طائرة مسيرة و430 صاروخا باليستيا أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية، منوها بأن مطار صنعاء استخدم لإطلاق المسيّرات والصواريخ البالستية نحو السعودية، مؤكد: “الحوثيون حصلوا على قدرات نوعية للمسيّرات وأجروا تجارب داخل مطار صنعاء”.

كما أكد المالكي أن قوات التحالف دمرت 100 زورق مفخخ في البحر الأحمر، قائلا: “أسهمنا في تحقيق الأمن في باب المندب وجنوب البحر الأحمر”.

وتابع الناطق: “استهدفنا مواقع الحوثيين فقط بمطار صنعاء، دون الإضرار بالأقسام الأخرى” مضيفا، “سنسقط الحصانة عن أي موقع مدني يستخدمه الحوثيون لشن هجمات”.

وشدد الناطق أن التحالف مهمته الأساسية هي “حماية المدنيين في اليمن، خصوصا مع استمرار نزوحهم بسبب الحوثي”.

من ناحية أخرى لفت الناطق إلى أن “حسن إيرلو(سفير إيران في صنعاء) كان يقود العمليات العسكرية بمأرب، ورفض كافة المبادرات، إضافة إلى أن المسلحين اتخذوا المدنيين كدروع بشرية، كما لجأوا إلى تخزين الصواريخ في الأحياء السكنية”.

وحذر المالكي في بيانه من أن “المدنيين في السعودية خط أحمر”.

المصدر: واس، وسائل إعلام سعودية